El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 33 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 41 grados en la tarde. Este calor intenso será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud pública.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es recomendable tener precaución, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin temor a cambios climáticos inesperados.

El amanecer se producirá a las 07:38 horas y el ocaso será a las 21:18 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Dos Hermanas, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.