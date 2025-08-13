El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 32 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 41 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% por la mañana y alcanzando un 12% por la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo bastante seco, lo que es típico para esta época del año en la región. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor extremo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden generar una sensación térmica diferente, por lo que se sugiere precaución al realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La ausencia de nubes también contribuirá a que la radiación solar sea intensa, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa adecuada para protegerse del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista estrellada. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Écija, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.