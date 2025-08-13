El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 33 grados , que irá disminuyendo ligeramente durante la madrugada, alcanzando los 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un pico de 41 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 41%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 10 km/h, aumentando a 21 km/h en las horas centrales de la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo que se anticipa.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:18, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, Coria del Río disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.