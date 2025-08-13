El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada, pero manteniéndose cálidas durante el día.
A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un registro de hasta 41 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 43%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas de la ciudad.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a parques y espacios verdes.
La noche caerá con temperaturas que descenderán a alrededor de 26 grados , manteniendo el ambiente cálido y agradable. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:14 horas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá observar las estrellas en un cielo despejado.
En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas altas, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor y aprovechar al máximo las condiciones favorables que ofrece el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detenido en Palma del Río como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Córdoba vislumbra el final de la ola de calor: estos son los días que quedan de 'resistencia
- ¿Preparados para las Perseidas? Cinco rincones ideales en Córdoba para ver la lluvia de estrellas este martes
- «Desde los seis años la panadería es mi pasión y mi hobby, más que un trabajo»
- Los siete nombres de la pretemporada del Córdoba CF: Álex Sala, la última duda
- El Cabildo asumirá el coste total de la restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio