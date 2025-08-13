El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada, pero manteniéndose cálidas durante el día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un registro de hasta 41 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 43%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a parques y espacios verdes.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a alrededor de 26 grados , manteniendo el ambiente cálido y agradable. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:14 horas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá observar las estrellas en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas altas, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor y aprovechar al máximo las condiciones favorables que ofrece el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.