El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una visibilidad excelente y temperaturas agradables.

A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 33 grados en las primeras horas y alcanzarán un pico de 40 grados en la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 30% en la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso será a las 21:19, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Aprovechar estas horas de luz será fundamental para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será perfecto para disfrutar del verano, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.