El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Cartaya se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados , que irá descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 37 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se espera en torno a los 38 grados a las 16:00 horas, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cartaya que tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 31 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 41% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, el ambiente se sentirá más fresco a medida que caiga la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas centrales. La dirección del viento variará, predominando del sureste y sur, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día.

No se esperan precipitaciones en Cartaya, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Con el orto a las 07:43 y el ocaso a las 21:23, los cartayeros podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideales para actividades recreativas y familiares. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Cartaya, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.