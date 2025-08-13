El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un cálido 33 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. La tendencia de calor continuará, con máximas que llegarán a los 41 grados entre las 17:00 y 18:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Carmona tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, utilizando ropa ligera y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. De hecho, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. A lo largo de la jornada, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de cielos despejados, baja humedad y ausencia de lluvias hace de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para disfrutar al máximo de este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.