El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 41 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 33 grados, que descenderá ligeramente a 32 grados a la 01:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 26 grados a las 07:00.

A medida que avanza la mañana, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 34 grados a las 11:00. El calor se intensificará, alcanzando su punto máximo de 41 grados entre las 14:00 y las 16:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 15% durante las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h, especialmente en dirección suroeste. A las 18:00, se prevé que la velocidad del viento sea de 14 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, la combinación de altas temperaturas y viento puede generar un ambiente seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Camas mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el calor extremo puede afectar a personas vulnerables, especialmente a los ancianos y a aquellos con problemas de salud preexistentes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:18. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado en Camas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.