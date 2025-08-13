El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados en las horas más tempranas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 24% y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían afectar actividades al aire libre. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 2 y 8 km/h, aumentando a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas, aprovechando las condiciones favorables para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.