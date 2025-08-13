El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el tiempo se presentará favorable, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones adecuadas para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso. Este viento del sur podría traer consigo un ligero frescor, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

No se anticipa precipitación en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso a las 21:17, lo que brinda a los residentes y visitantes un amplio margen para disfrutar del día. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, este día de agosto promete ser ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia. Se aconseja mantenerse hidratado y usar protector solar para protegerse de la intensa radiación solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.