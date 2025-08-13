El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 41 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 32 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 26 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 14:00 horas, y un pico de 41 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 34 grados a las 22:00 horas. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 35% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 9 km/h durante la madrugada, aumentando a 12 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur y alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas de viento podrían llegar a ser de 33 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Bormujos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hace de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

Es importante recordar que, debido a las altas temperaturas, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico. Con un tiempo tan favorable, Bormujos se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de un día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.