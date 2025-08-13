El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 38 y 41 grados , lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Es importante tener precaución con estas ráfagas, ya que podrían afectar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. La tranquilidad del tiempo permitirá que los bailenenses disfruten de actividades al aire libre, aunque se aconseja evitar la exposición prolongada al sol.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 27 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista estrellada. La brisa nocturna, aunque suave, ofrecerá un alivio del calor del día.

En resumen, Bailén vivirá un día de calor intenso y cielos despejados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.