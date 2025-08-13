El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Baeza se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:27. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 32°C a la medianoche y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 28°C a las 04:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 27°C a las 06:00 y manteniéndose en torno a los 26°C hasta las 08:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 36% hacia las 08:00.

Durante la mañana y parte de la tarde, el cielo permanecerá despejado, lo que favorecerá el aumento de las temperaturas. A las 10:00, se prevé que la temperatura alcance los 29°C, y a las 14:00, se espera un pico de 37°C, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. La humedad relativa se mantendrá en torno al 30%, lo que contribuirá a un ambiente cálido pero soportable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 10:00 con rachas de hasta 37 km/h. Este viento ayudará a mitigar un poco el calor durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad comenzará a aumentar, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso hacia las 17:00, con temperaturas que comenzarán a descender gradualmente. A las 18:00, se espera que la temperatura baje a 36°C, y hacia las 20:00, se estabilice en 34°C.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 31°C a las 22:00. La humedad relativa aumentará, llegando a un 27% hacia la medianoche. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y cálido.

En resumen, Baeza vivirá un día de calor intenso, con cielos despejados en la mañana y nubosidad creciente hacia la tarde y la noche, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.