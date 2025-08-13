El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 32 grados , y a lo largo de la mañana, se espera que descienda ligeramente, alcanzando los 31 grados a la 1:00 y 30 grados a las 2:00.

A medida que avanza el día, las temperaturas continuarán su descenso, pero se mantendrán en un rango cálido, con 29 grados a las 4:00 y 5:00, y alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 31%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada en las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y del sureste, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 12:00 y bajando a 32 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Baena disfruten de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:12. En resumen, el día de hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano en Baena, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.