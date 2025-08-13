El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00.

A medida que el día progresa, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 43 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 22% a la medianoche y descendiendo hasta un 13% en las horas de mayor calor. Esta baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera, pero también puede contribuir a la deshidratación, por lo que es fundamental cuidar la ingesta de líquidos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 26 km/h. Este viento puede ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se recomienda tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que el tiempo se mantendrá seco, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, pero también puede aumentar el riesgo de incendios forestales en áreas cercanas.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en las horas de la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y mantenerse hidratados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.