El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y despejada. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado hasta la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 32°C a las 39°C, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en 32°C a la medianoche y descenderá ligeramente a 31°C a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, se registrará un descenso gradual, alcanzando los 28°C a las 03:00 y continuando hasta los 25°C a las 06:00. A partir de las 08:00, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 30°C a las 10:00 y llegando a un máximo de 41°C a las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 24% y el 44%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre 10 y 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y luego del norte, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Andújar podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, y mantenerse hidratado.

El orto se producirá a las 07:29 y el ocaso será a las 21:12, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, Andújar experimentará un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.