El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 01:00, se espera que la temperatura se sitúe en 30 grados, y a las 02:00, bajará a 29 grados. Este descenso continuará hasta alcanzar los 26 grados a las 06:00, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y llegando a un pico de 41 grados entre las 15:00 y las 16:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 41% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades de hasta 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del sureste con ráfagas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas de la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que permitirá a los residentes disfrutar de un día soleado y despejado.

Con el ocaso programado para las 21:20, la temperatura comenzará a descender nuevamente, ofreciendo un respiro tras un día caluroso. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia las 23:00. En resumen, Almonte vivirá un día de verano típico, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.