El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 37 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 33% en las primeras horas y aumentando hasta un 78% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 31% hacia las 20:00 horas. Este patrón de humedad y temperatura sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas de la mañana y al atardecer.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento moderado contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de Aljaraque.

Con el sol saliendo a las 07:42 y poniéndose a las 21:22, los habitantes de Aljaraque tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades familiares o simplemente relajarse en la playa. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.