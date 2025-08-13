El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 41 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente caluroso y seco.

La temperatura comenzará a descender gradualmente desde los 33 grados a las 00:00 horas, alcanzando los 32 grados a la 01:00 y bajando a 30 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a 26 grados a las 06:00 y 25 grados a las 08:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y superando los 40 grados a partir de las 14:00, con un pico de 41 grados a las 15:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, rondando los 40 grados hasta las 20:00, cuando comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será baja, oscilando entre el 14% y el 37% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 21:00, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor. La puesta de sol se producirá a las 21:18, marcando el final de un día caluroso y despejado en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.