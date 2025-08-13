El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas máximas de hasta 36 grados en las horas centrales del día. La sensación de calor se verá acentuada por una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 41%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más elevada.

Durante la mañana, la temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar rápidamente, alcanzando los 34 grados a las 14:00 horas. A lo largo de la tarde, se prevé que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento adicional de la temperatura.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados . La ausencia de lluvias y la presencia de vientos moderados harán que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.