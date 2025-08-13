El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, ofreciendo un panorama ideal para quienes deseen salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 34 y 42 grados . Se recomienda a la población tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas más calurosas, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00 horas. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible, ya que la sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 14% en las horas pico.

A lo largo del día, la humedad relativa variará, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar un ambiente caluroso y seco, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios o de salud. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos estén atentos a su bienestar y tomen las medidas necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución, ya que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:18 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y despejado.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y la baja humedad.

