El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 12 de agosto de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 43 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 32 grados, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00, antes de alcanzar un mínimo de 26 grados a las 07:00.
A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 13:00 y un máximo de 43 grados a las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 32% a la medianoche, descenderá hasta un 12% en las horas más calurosas, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.
El viento soplará de manera moderada durante el día, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h desde el oeste a las 19:00. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 12 km/h a la medianoche y aumentando gradualmente, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de El Viso del Alcor que tomen precauciones, especialmente durante las horas pico de calor, que se prevén entre las 14:00 y las 18:00.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja evitar la exposición prolongada al sol. La ausencia de nubes y la alta temperatura podrían generar un ambiente caluroso y seco, por lo que es fundamental mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.
En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas extremas y un viento que, aunque moderado, ofrecerá algo de alivio. Los ciudadanos deben estar preparados para el calor y tomar las medidas necesarias para protegerse de las altas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detenido en Palma del Río como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida
- Inma Baena fallece tras una vida dedicada al deporte
- Al Córdoba CF le sale cruz en los penaltis del Trofeo Carranza
- Un incendio en la zona de las ermitas obliga a desalojar viviendas de la urbanización El Jardinito
- La tradición de tomar el fresco en Córdoba se reinventa: de la acera al césped
- Sigue en directo el Cádiz-Córdoba CF
- Córdoba vislumbra el final de la ola de calor: estos son los días que quedan de 'resistencia