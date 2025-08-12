El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se espera una temperatura de 31°C, que irá disminuyendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 30°C a las 9:00 a.m.

A medida que el día progresa, las temperaturas continuarán en ascenso, llegando a un máximo de 44°C alrededor de las 5:00 p.m. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 55% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, evitando la exposición directa al sol y manteniéndose hidratados.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante recordar que el calor puede ser extremo, por lo que se aconseja planificar actividades en horarios más frescos, como la mañana o la tarde-noche.

El orto se producirá a las 7:37 a.m. y el ocaso a las 9:18 p.m., brindando largas horas de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, Utrera se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.