El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán bajando, alcanzando los 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. La tendencia continuará, con un descenso paulatino que llevará la temperatura a 28 grados a las 03:00 y 27 grados a las 04:00. Este descenso se estabilizará en torno a los 24 grados entre las 06:00 y las 07:00, ofreciendo un respiro del calor intenso que se espera más tarde.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 38 grados a las 15:00 y 16:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente, lo que contribuirá a la sensación de calor en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 30 km/h, predominando del sureste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h a las 19:00, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de Úbeda sin restricciones.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

