El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. Este calor se mantendrá durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 29 grados hasta las 09:00.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomares que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y bajando a un 24% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 20 km/h en las horas centrales del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando del sur y alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que los niveles de sequedad en el ambiente podrían aumentar.

La puesta de sol se producirá a las 21:19, marcando el final de un día caluroso y despejado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 23:00. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y vientos moderados, lo que sugiere un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre con precaución ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.