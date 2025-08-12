El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ausencia total de precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Las temperaturas serán notablemente altas, comenzando en torno a los 32 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un pico de 42 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a un 14% en las horas centrales del día. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación térmica elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud pública para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h, predominando direcciones del norte y noreste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

La salida del sol está programada para las 07:37, mientras que el ocaso se producirá a las 21:19, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache hoy será mayormente despejado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día soleado y que disfruten de las condiciones favorables, manteniendo siempre la seguridad y el bienestar en mente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.