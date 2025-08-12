El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

La jornada del 12 de agosto de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 31 grados a la 01:00 y continúe bajando hasta los 28 grados a las 04:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 43 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 39 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 50% en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán variaciones en la dirección y velocidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad de 10 km/h, aumentando a 21 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que el viento cambie de dirección, predominando del norte y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se prevén precipitaciones durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de La Rinconada tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico, y mantenerse hidratados.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 21:20, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el 12 de agosto de 2025 se perfila como un día caluroso y despejado en La Rinconada, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.