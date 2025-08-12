El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo temperaturas agradables que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 43 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la alta temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Puente Genil tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es fundamental mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. Sin embargo, es recomendable estar preparados para el calor y el viento, que podrían influir en la comodidad de las actividades.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 32 grados hacia el final de la jornada. El ocaso se producirá a las 21:15, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una noche estrellada. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano, pero con la necesidad de tomar precauciones ante las altas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.