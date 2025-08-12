El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 28 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% y aumentando gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 39 grados alrededor de las 4 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol en las horas más intensas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas rachas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que contribuye a un ambiente estable y seco. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera alrededor de las 9:12 de la noche.

La temperatura comenzará a descender después del ocaso, alcanzando los 31 grados a las 9 de la noche. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba será ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.