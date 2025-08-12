El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 40 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta seco y caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener precaución con posibles ráfagas repentinas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunos intervalos nubosos, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:16 horas.

La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las 18:00 horas, alcanzando unos 35 grados hacia las 20:00 horas. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán en torno a los 30 grados, lo que sugiere que la noche será cálida y propicia para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.