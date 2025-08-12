El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta llegar a 26 grados a las 05:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 39 grados a las 13:00 horas y un máximo de 45 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 10% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación térmica aún más elevada. La combinación de altas temperaturas y baja humedad podría resultar en un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 20:00 horas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas pico de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:17 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será caluroso y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.