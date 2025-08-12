El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero alcanzando un pico máximo de 43 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y bajando hasta un 15% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es particularmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un paseo por el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 38 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas más frescas, alrededor de 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.