El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición hasta el atardecer. Las temperaturas serán elevadas, comenzando en torno a los 32 grados a las 00:00 horas y alcanzando un pico de 40 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se prevé que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, situándose en torno a los 36 grados hacia las 21:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% a medianoche y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 10 y 32 km/h, predominando la dirección del sur y sureste. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Es importante tener en cuenta que, a pesar de la brisa, las altas temperaturas seguirán siendo la característica principal del día.
No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades recreativas.
El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 21:16, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, hoy en Osuna se vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado, ideal para disfrutar del verano en su máximo esplendor. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
