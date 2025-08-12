El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango cálido durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 43 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor intenso puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 41 grados a las 19:00 y 40 grados a las 20:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles bajos, comenzando en un 39% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más calurosas. Esto podría contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los cielos permanecerán despejados y soleados. Esta falta de nubosidad permitirá disfrutar de un día radiante, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante las altas temperaturas.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 21:17, brindando a los residentes de Morón de la Frontera un extenso periodo de luz solar. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.