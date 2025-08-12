El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% y descendiendo hasta un 13% en las horas pico, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Es importante que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante estas altas temperaturas, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad que oscilará entre los 6 y 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que el suelo y la vegetación podrían comenzar a mostrar signos de sequía si esta tendencia se mantiene en los próximos días.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:14. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos durante la noche, lo que proporcionará un respiro tras el calor del día.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de hidratación y protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.