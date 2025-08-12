El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 41 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán su tendencia ascendente, alcanzando los 36 grados a las 12:00 y llegando a un pico de 41 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más elevada, especialmente durante las horas pico de calor. A medida que el sol se eleva en el cielo, la combinación de altas temperaturas y baja humedad podría resultar en un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un aumento en la sensación de bochorno.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:22, marcando el final de un día caluroso y despejado. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas, así como disfrutar de las agradables temperaturas nocturnas que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.