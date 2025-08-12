El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 15:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia el final de la tarde, a partir de las 16:00, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:12, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, Martos disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.