El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 44 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más calurosas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, que se extenderán desde el mediodía hasta la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad variable a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán vientos del sur a 12 km/h, aumentando gradualmente en intensidad. En la tarde, se anticipa que el viento del sureste alcance ráfagas de hasta 65 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre, ya que las ráfagas fuertes podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 32 y 44 grados , y vientos que aumentarán en intensidad hacia la tarde. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.