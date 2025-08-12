El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 27 grados a las 05:00 y 26 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 34 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance los 42 grados, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo a un 24% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación de calor sea intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso. A lo largo del día, la velocidad del viento oscilará entre 4 y 20 km/h, lo que podría ayudar a mitigar la sensación térmica en ciertos momentos.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. La puesta de sol se producirá a las 21:20, marcando el final de un día que, aunque caluroso, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.