El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 43 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y disminuyendo a un 12% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor intenso. Es importante que los habitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones ante estas altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 19:00 horas. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es recomendable estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá observar a las 21:18 horas. La salida del sol se producirá a las 07:36 horas, marcando el inicio de un nuevo día soleado.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día caluroso y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.