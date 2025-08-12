El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 27 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 26 grados a las 05:00 y 06:00, y subiendo a 25 grados a las 07:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a ascender de nuevo, alcanzando los 28 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 31 grados a las 10:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 17:00, cuando se espera que la temperatura alcance los 39 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 36% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 22% a las 12:00 y bajando hasta un 14% en las horas más calurosas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. A medida que avanza la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h desde el noroeste entre las 16:00 y las 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.