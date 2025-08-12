El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Lora del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. Este patrón de temperaturas cálidas se mantendrá durante la mañana, con un leve descenso a 27 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 44 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 31% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre 3 y 18 km/h a lo largo del día. Predominarán las direcciones del sur y sureste, con ráfagas más intensas en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h a las 20:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día completamente seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, pero también con el riesgo de deshidratación y golpes de calor si no se toman las debidas precauciones.

La salida del sol se producirá a las 07:34 y se pondrá a las 21:18, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde, y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.