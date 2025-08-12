El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 41 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 33 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 26 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 41 grados.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a medianoche y disminuyendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.
En cuanto a la nubosidad, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. A partir de las 18:00 horas, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con un cielo cubierto hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
El viento soplará de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 46 km/h en las horas de la tarde, especialmente del oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, aunque también se recomienda tener precaución con los objetos sueltos en exteriores debido a la intensidad del viento.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 23:00 horas. La visibilidad se mantendrá buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado y vistas panorámicas.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy será cálido y mayormente despejado, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde y noche, pero sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
