El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 39 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 18% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento podría cambiar hacia el noreste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o lluvias inesperadas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:24. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día soleado, manteniendo la hidratación y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.