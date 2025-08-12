El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 43 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados, que descenderá ligeramente a 29 grados a la 01:00, y se mantendrá en torno a los 27 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y llegando a un pico de 43 grados a las 17:00. Este calor intenso puede resultar incómodo, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% hacia el final de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, con ráfagas de alrededor de 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso será a las 21:19, lo que proporcionará un extenso periodo de luz solar. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.