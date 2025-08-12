El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en un rango de 31 a 30 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable. La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% y aumentando ligeramente hasta un 28% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 40 grados .

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 21 y 23 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 19:00 horas y bajando a 32 grados hacia el final de la jornada. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:11 horas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será predominantemente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.