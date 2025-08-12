El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede contribuir a una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción del calor.

No se esperan precipitaciones en Huelva durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos al aire libre.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 21:23, brindando un día largo y soleado. En resumen, Huelva disfrutará de un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar del verano, pero con la recomendación de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

