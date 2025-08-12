El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados durante las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 27 grados a las 05:00 y 26 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 43 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas, aunque también se espera que sople con mayor fuerza en dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 35 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Por lo tanto, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o realizando deporte.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.