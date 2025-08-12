El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 39 y 43 grados . Este calor intenso será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a su máximo de 43 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados y descenderán ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrán en niveles elevados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor extremo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también puede incrementar la sensación térmica. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando velocidades de hasta 46 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:33 y el ocaso será a las 21:16, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente despejado en Écija, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.