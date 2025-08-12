El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto de 2025, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 43 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 43 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río que tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur a velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los eventos al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados hacia el atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:20 horas, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del ocaso.

En resumen, el día en Coria del Río se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas promete un día veraniego perfecto para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.